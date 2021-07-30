تقرير: مان سيتي عرض 100 مليون باوند لضم جاك جريليش

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قدم مانشستر سيتي عرضًا بقيمة 100 مليون باوند لضم جاك جريليش - بحسب صحيفة دايلي تيليجراف البريطانية - حيث يتحرك فريق المدرب بيب جوارديولا لإتمام أغلى صفقة انتقال في تاريخ البريميرليج.

قدم حامل لقب البريميرليج عرضًا ضخمًا لللاعب الإنجليزي الدولي، ويأمل أن يقنع أستون فيلا بالموافقة على عقد صفقة، في أكبر عرض تم خلال فترة الانتقالات الصيفية حتى الآن.

كان جريليش أحد الأسماء ذات الأولوية لجوارديولا هذا الصيف، وبعد أيام من المناقشات، قدم مان سيتي عرضًا رائعًا سيتفوق على الرقم القياسي السابق في صفقات الكرة الإنجليزية والبالغ قدره 89 مليون باوند (بول بوجبا لمانشستر يونايتد).

ومن المقرر أن يعود اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا للتدريبات مع أستون فيلا يوم الاثنين من الأسبوع المقبل، بعد حصوله على راحة عقب مشاركته مع منتخب إنجلترا في بطولة يورو 2020، لكن مان سيتي يأمل في التوصل إلى اتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة.

عرض أستون فيلا على جريليش عقدًا جديدًا من شأنه تحسين راتبه الحالي بشكل كبير والذي يبلغ حوالي 125 ألف باوند أسبوعيًا.

لكن مع شعور مان سيتي بالإحباط في محاولاتهم غير الناجحة للتعاقد مع هاري كين لاعب توتنهام، أصبح جريليش الآن الهدف الأول لهم.