تقرير: ميلان في محادثات لضم زياش

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وفقًا لـصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، لا يزال إيه سي ميلان في محادثات للتعاقد مع حكيم زياش، الذي كان منفتحًا لفكرة الانتقال للنادي الإيطالي.

يبحث الروسونيري عن لاعب وسط مهاجم جديد بعد انتقال هاكان تشالهان أوغلو المجاني إلى إنتر.

لاعب تشيلسي هو أحد اللاعبين الذين يراقبه ميلان، ووفقًا للصحيفة، لا يزالون في محادثات مع وكيل زياش بجانب النادي اللندني.

زعمت الصحيفة الإيطالية أن نجم أياكس السابق معجب بفكرة بالانتقال إلى ميلان حيث سيتم منحه نقطة انطلاق جديدة في مسيرته، بينما كان يعاني من الحصول على وقت للعب بشكل منتظم في تشيلسي خلال فترة المدرب توماس توخيل.

ومع ذلك، لن يكون من السهل إقناع تشيلسي لأن البلوز لا يبدو على استعداد لبيع اللاعب على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، وهو ما يريده ميلان.

الناديان على علاقة جيدة بعد انتقال فيكايو توموري وأوليفييه جيرو إلى ميلان من تشيلسي هذا الصيف، لذلك يأمل ميلان أن يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق مع حامل لقب دوري الأبطال لضم صانع الألعاب المغربي.

انضم زياش إلى تشيلسي قادماً من أياكس في عام 2020 وسجل ستة أهداف وصنع أربعة أهداف في 39 مباراة لعبها مع البلوز في مختلف البطولات.