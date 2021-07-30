وفقا للقانون.. تعرف على البيانات الواجب توافرها في فواتير البيع بالتقسيط (تعرف عليها)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نص القانون رقم 181 لسنة 2018، والخاص بإصدار قانون حماية المستهلك، على ضرورة توافر عدد من البيانات التي يلتزم المورد بتدوينها في فاتورة البيع بالتقسيط.

ونصت المادة 30 من القانون على أنه «يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررًا يشمل السعر الإجمالي للبيع، وثمن البيع للمنتج نقدا، والعائد السنوي، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط، والمبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا، إن وجد، والجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط، وحقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق».