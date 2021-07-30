ندوة توعوية عن السحابة السوداء وأضرار حرق قش الأرز بالشرقية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس على لاشين، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إنه بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة، وجهاز شؤون البيئة بالمحافظة، تم عقد ندوة توعوية لعدد من العاملين بمديرية الزراعة وجهاز شؤون البيئة، بعنوان «قش الأرز والتلوث البيئي»، وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية، وذلك بقاعة الإجتماعات بمقر فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية.

أوضح وكيل وزارة الزراعة، أن الندوة تناولت الحديث عن أضرار حرق قش الأرز، وما تسببه السحابة السوداء من أضرار للإنسان والبيئة، وكيفية الإستفادة من قش الأرز من خلال صناعة الأعلاف وكومات السماد، والدعم الذي توفره وزارة البيئة للإستفادة من المخلفات الزراعية، لافتاً إلى أنه في نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة للرد على إستفسارات الحاضرين .

ومن جانبه، وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية، لرفع الوعي الصحي والبيئي لدي العاملين بها، مشيداً بالتعاون بين مديرية الزراعة وفرع المجلس القومي للمرأة، وجهاز شؤون البيئة بالمحافظة، في تنظيم الندوات الإرشادية لتبادل الخبرات بين العاملين وتعظيم الإستفادة منها في تحسين بيئة العمل، والتي تنعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.