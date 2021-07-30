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استعرض الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الخطة الاستثمارية للمحافظة أمام وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والتي تزور المحافظة للوقوف على أخر أوضاع المشروعات القومية بالمحافظة.

وقال «مختار» إن الخطة الاستثمارية كانت ٢٤٠ مليون جنيه، وصلت إلى ٦١٣ مليون جنيه، بينها ٤٥٠ مليون من وزارة التخطيط، مشيرا إلى أن الخطة موزعة على قطاعات الكهرباء، الرصف، تحسين البيئة، الأمن والحماية المدنية، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

ولفت المحافظ إلى أن التمويل الذاتي للمحافظة بلغ ٤٣٩ مليون جنيه، والمجتمع المدني ٣٣ مليون، فيما جاء التمويل من الوزارات المختلفة مليار و٦٧٨ مليون جنيه، ليصل الإجمالي لمصادر التمويل إلى ٢ مليار و١٥٠ مليون جنيه.

وأضاف «مختار» أن المحافظة بها ٢١ مركزا تكنولوجيا لخدمة المواطنين، وتم إنشاء قاعة متعددة الاستخدامات وبينها لقاء المواطنين وعمل كافة اللقاءات الرسمية، مؤكدا السعي للتواصل الدائم مع المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على فيس بوك.

وأعلن محافظ الدقهلية عن توقيع بروتوكول بقيمة ٣٧٣ مليون جنيه لتطوير العشوائيات في عدد من المناطق على مستوى المحافظة لتوفير كافة الخدمات للمواطنين.

وتابع: «من بين أسباب ضياع فرص مصر في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم سابقا، كان بسبب عدم وجود حمامات عمومية»، مؤكدا أن المحافظة قامت برفع كفاءة ٢٦ حماما عموميا، بإجمالي ١٢٣ دورة مياه، بتكلفة إجمالية ٣.٥ مليون جنيه من صندوق المحافظة.

وكشف المحافظ عن إنشاء ٢ مرسى للأتوبيس النهري بتكلفة ١٧ مليون جنيه، مؤكدا أن مقترح إنشاء ممشى أهل مصر على كورنيش المنصورة بتكلفة ٢٠٠ مليون جنيه، وسيتم التنفيذ من خلال وزارة النقل، وستشمل أيضا تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة، مشيراً إلى إنشاء ٤ ملاعب خماسية، يتم تأجيرها وتدر عائدا شهريا بقيمة ٢٨ ألف جنيه، بجانب طرح ١٠٨ أفدنة بالمنطقة الصناعية بجمصة لاستكمال المرحلة الرابعة لإنشاء ١٩٧ مصنعا جديدا، مؤكدا أنه تم التصديق على ١٧٥ مليون جنيه كمرحلة أولى لاستكمال الترفيق من إجمالي ٢٥٠ مليون جنيه.

وفيما يتعلق بملف منظومة النظافة والتجميل، كشف المحافظ عن بدء تشغيل منظومة جمع القمامة من المنازل والمحلات في نطاق حي غرب المنصورة كمرحلة أولى بداية من يوم الأحد المقبل ١ أغسطس ٢٠٢١.

وطالب بأهمية الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات لتتمكن المحافظة من تقدير قيمة خدمة جمع القمامة من المنازل.