في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت: الرئيس اللبناني يعرب عن استعداده للإدلاء بشهادته

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أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، استعداده للإدلاء بشهادته في انفجار مرفأ بيروت إذا رغب المحقّق العدلي بالاستماع إليه، جاء ذلك وفقا لما أعلنته الرئاسة اللبنانية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قبل أيام من حلول الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي، حيث أدى إلى سقوط عشرات الضحايا وآلاف المصابين.

وأبلغ عون المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بأنه لا أحد فوق العدالة مهما علا شأنه، والعدالة تتحقق لدى القضاء المختص التي تتوافر في ظله الضمانات.

وطلب قاضي التحقيق في لبنان في حادث مرفأ بيروت طارق بيطار، أمس، إذنا من المجلس الأعلى للدفاع لملاحقة اللواء طوني صليبا المدير العام لأمن الدولة اللبناني، جاء ذلك بعدما أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أمس الأول، استعداد المجلس لرفع الحصانات عن الجميع دون استثناء بما في ذلك عن القضاء في قضية انفجار مرفأ بيروت، مشددا على أن أولوية المجلس كانت وستبقى التعاون التام مع القضاء من أجل معرفة الحقيقة كاملة في قضية انفجار مرفأ بيروت.