العراق: نواجه موجة وبائية غير مسبوقة

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ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر، قوله إن "العراق يواجه جائحة خطيرة وموجة وبائية ثالثة أخطر من سابقاتها".

ولكنه أكد في الوقت نفسه على أن "المؤسسات الصحية قادرة على التعامل مع الزيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19".

وأشار قائلا: "نسبة قليلة من المواطنين يرتدون الكمامة رغم خطورة الوضع".

© REUTERS / Thaier Al-Sudani

كما طالب "وسائل الإعلام بنشر وسائل التثقيف والتوعية الصحية ونفي الإشاعات والمعلومات المغلوطة والتحذير من أن عدم الالتزام سيؤدي إلى خسارة المزيد من الأرواح".

وسجل العراق، أمس الخميس، أعلى عدد إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الجائحة.

ووفقا لبيان وزارة الصحة العراقية، فقد تم تسجيل 13259 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و603787 حالة منذ بدء الجائحة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 49 وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 18533 وفاة.

كما أعلنت الوزارة أنه جرى تطعيم مليون و649452 شخصا حتى الآن.

وارتفعت أعداد الإصابات في العراق منذ عطلة عيد الأضحى التي عادة ما تشهد تجمعات عائلية يمكن من خلالها انتشار العدوى، لا سيما مع عدم إجراءات التباعد الاجتماعي والمعايير الصحية للوقاية من المرض.