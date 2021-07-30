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محلل سياسي: تونس تنتظر خارطة طريق واضحة المعالم

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وأضاف الطياشي في حديثه مع "راديو سبوتنيك"، أن تعليق عمل البرلمان يعني "إيقاف جميع أنشطة البرلمان".

© AP Photo / Benjamin Girette

وأوضح أنه "تم غلق أبواب البرلمان يوم 25 يوليو الجاري وتمركزت قوات عسكرية وأمنية أمامه ولم يُسمح للعمل في البرلمان إلا للكاتب العام وهو موظف في البرلمان لاعتماد الشؤون الإدارية والمالية".

وأشار إلى أن "العمل النيابي معلق هذا الشهر وكذلك الحصانة البرلمانية التي كانت تحول بين النواب ومحاسبتهم قانونياً تم رفعها عنهم بأمر من رئيس الجمهورية قيس سعيد".

وتابع، قائلا: "الاتحاد التونسي للشغل أعد خارطة طريق خاصة لكن الرأي العام التونسي والرأي العام الدولي ينتظر من الرئيس سعيد أن يعلن عن خارطة طريق تكون واضحة المعالم في الفترة القادمة وتقدم بالتفصيل ماذا سيقوم به وكيف ستدار الأمور".

ولفت إلى أن "خارطة الطريق تكون شاملة من الناحية السياسية والاقتصادية والصحية، خاصة وأن تونس تعيش وضعاً وبائياً خطيراً بسبب ".

وذكر أن "خارطة الطريق التي وضعها الاتحاد التونسي للشغل سيتم تقديمها للرئيس، ومن الممكن أن يقبل بها الأخير أو يُدخل عليها بعض التعديلات أو يأتي بخارطة جديدة فالأمور لم تُحسم ولم تتضح بعد".

يشار إلى أن تونس تعيش على وقع أزمة سياسية، انتهت أخيرا إلى مجموعة من القرارات الرئاسية، تم بموجبها إقالة رئيس هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان، وعزل كل من وزيري الدفاع والداخلية، وفرض حالة الطوارئ.

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