محافظ الشرقية يصدر قرارًا بإنهاء تكليف سكرتير ونائب رئيس مدينة القنايات

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أصدر الدكتور ممدوح غراب الشرقية، القرار رقم 5234 لسنة 2021 بإنهاء تكليف كل من محمد محمود يوسف مرعي، سكرتير مجلس مدينة القنايات، ونقله للعمل برئاسة مركز ومدينة منيا القمح، على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية، وممدوح محمود عبدالعظيم طنطاوي، نائب رئيس مدينة القنايات، ونقله للعمل برئاسة مركز ومدينة ههيا على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

كما قرر المحافظ تكليف كل من أحمد على شحاتة ضاحي، رئيس الوحدة المحلية القروية ببردين، للقيام بتسيير أعمال وظيفة نائب رئيس مدينة القنايات، بصفة مؤقتة لحين شغلها بالطرق القانونية، وناصر محمد فتح الله، مهندس زراعي أول بمركز ومدينة الزقازيق، للقيام بتسيير أعمال وظيفة سكرتير مجلس مدينة القنايات، بصفة مؤقتة لحين شغلها بالطرق القانونية، وأحمد إبراهيم زكي طلبة، سكرتير الوحدة المحلية القروية بشوبك بسطة، للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية ببردين، بصفة مؤقتة لحين شغلها بالطرق القانونية.

أوضح محافظ الشرقية أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته ، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ولحسن سير وانتظام العمل وللصالح العام، ولتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.