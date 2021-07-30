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الجزائر تستورد 15 ألف مكثف أكسجين بشكل عاجل لمواجة

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الجزائر تستورد 15 ألف مكثف أكسجين بشكل عاجل لمواجة فيروس كورونا الجزائر تستورد 15 ألف مكثف أكسجين بشكل عاجل لمواجة

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أعلن رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن، عن بدء بلاده استيراد قرابة 15 ألف مكثف أكسجين بشكل عاجل، في إطار تعزيز الجهاز الطبي لاحتواء إصابات كورونا.

وأشار إلى أن بلاده حصلت على 9 ملايين جرعة لقاح ضد كورونا، داعيا إلى تجنب التهويل حول الوضعية الوبائية في الجزائر.

وكانت الجزائر سجلت خلال الأيام الماضية حصيلة غير مسبوقة في إصابات ووفيات كورونا، ووصل عدد الإصابات الإجمالي إلى أكثر من 168 ألف حالة، فيما تم تسجيل 4189 حالة وفاة.

وطالب رئيس اتحاد الأطباء الجزائريين لناحية الشرق، الدكتور خالد السعيد، بإعلان حالة الطوارئ الطبية، في أعقاب زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا، من أجل الوقاية والإجراءات الاحترازية.

المصرى اليوم

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