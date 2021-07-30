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الأمم المتحدة تكشف عن تعرض 124 ملايين شخص للفقر بسبب وباء كورونا

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الأمم المتحدة تكشف عن تعرض 124 ملايين شخص للفقر بسبب وباء كورونا الأمم المتحدة تكشف عن تعرض 124 ملايين شخص للفقر بسبب وباء كورونا

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى اتخاذ إجراءات فاعلة ضد الاتجار بالبشر، مضيفا أن ثلث ضحاياه من الأطفال وإن نحو 124 مليون شخص سقطوا ببراثن الفقر بسبب جائحة كورونا.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي تحييه الأمم المتحدة في 30 من يوليو من كل عام.

وأضاف جوتيريش إن نصف الضحايا في البلدان منخفضة الدخل هم من الأطفال ومعظمهم يتم الاتجار بهم للعمل القسري.

وأضاف: «المجرمون في كل مكان يستخدمون التكنولوجيا للعثور على الأشخاص الذين يوجدون في حالة ضعف والتحكم فيهم واستغلالهم، حيث يتم استغلال الأطفال بشكل متزايد من خلال المنصات الإلكترونية لأغراض الاستغلال الجنسي والزواج القسري وغير ذلك من أشكال الانتهاك».

المصرى اليوم

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