غادة والي: جائحة كورونا أدت إلى تعميق مواطن الضعف أمام الاتجار بالبشر

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قالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، غادة والي، إن جائحة كورونا أدت إلى تعميق مواطن الضعف أمام الاتجار بالبشر، موضحة أن أصوات الضحايا أساسية لمنع الاتجار ودعم الناجين وتقديم الجناة إلى العدالة.

وأكدت الوزيرة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي تحييه الأمم المتحدة في 30 من يوليو من كل عام، أن البلدان عليها التزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان للقضاء على التمييز المباشر وغير المباشر.

وحذرت ما لم تتخذ الدول إجراءات فعالة لمكافحة التمييز والعنصرية والكراهية ضد الأجانب، فإن المتاجرين سيستمرون في استهداف مجتمعات الأقليات والشعوب الأصلية وعديمي الجنسية والمهاجرين واللاجئين، مع الإفلات من العقاب.

وكان قد دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى اتخاذ إجراءات فاعلة ضد الاتجار بالبشر، مضيفا أن ثلث ضحاياه من الأطفال وإن نحو 124 مليون شخص سقطوا ببراثن الفقر بسبب جائحة كورونا.