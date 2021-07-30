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الأمن الاقتصادي يواصل حملاته لضبط الخارجين عن القانون

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الأمن الاقتصادي يواصل حملاته لضبط الخارجين عن القانون الأمن الاقتصادي يواصل حملاته لضبط الخارجين عن القانون

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واصل قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وتمكنت من ضبط 2868 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 13280 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، كما تم ضبط 656 قضية فى مجال البيئة والمسطحات.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط قضيتين، و67 قضية مصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، و101 قضية فى مجال الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات.

فيما تمكنت الإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية من ضبط 1402 قضية تموينية متنوعة .

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

المصرى اليوم

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