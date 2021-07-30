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انفجر "المقمع" فيهم.. إصابة 7 شاركوا في "التعشير" بزواج بالطائف

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انفجر "المقمع" فيهم.. إصابة 7 شاركوا في "التعشير" بزواج بالطائف انفجر "المقمع" فيهم.. إصابة 7 شاركوا في "التعشير" بزواج بالطائف
3 حالات حرجة وتحويل أخرى إلى مستشفيات عدة وخرجت واحدة

انفجر

تعرضَ سبعة أشخاص لإصابات تمثلت في حروق، بعد مشاركتهم في رقصة "التعشير" الشعبية القديمة خلال حفل زواج أقيم بالطائف، حيث انفجر فيهم البارود المُعبأ بالبنادق المستخدمة في تلك الرقصة والمُسماه بـ"المقمع".

وكشف متحدث صحة الطائف سراج الحميدان لـ"سبق"، أن مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف استقبل 7 حالات منها 3 حالات حرجة، تم تحويل اثنتين منها لمستشفيات مكة، وواحدة تم تنويمها بالمستشفى.


وأضاف: "تم تحويل ثلاث حالات مستقرة لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف بقسم الحروق، في حين خرجت حالة واحدة بعد تلقي العلاج اللازم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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