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"المرور": نسبة التظليل لزجاج السيارات يمكن زيادتها في الحالات المَرَضية

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"المرور": نسبة التظليل لزجاج السيارات يمكن زيادتها في الحالات المَرَضية "المرور": نسبة التظليل لزجاج السيارات يمكن زيادتها في الحالات المَرَضية
بشرط وجود تقرير طبي يؤكد ضرورة اللجوء إلى هذا الإجراء

أكد المرور السعودي أن نسبة التظليل لزجاج السيارات المسموح بها يمكن تجاوزها في الحالات المرضية التي تستدعي ذلك، بشرط وجود تقرير طبي بذلك.

جديرٌ بالذكر أن ضوابط التظليل المسموح بها لزجاج السيارات، أن يكون تظليل للزجاج الجانبي (الأمامي والخلفي) من النوع الشفاف، الذي يسمح برؤية مابداخل المركبة، بحيث لا تزيد نسبة التظليل عن (30%) وألا يكون عاكساً للصورة على هيئة مرآة ولا يحمل أي زخارف أو نقوش أو صور تحد من درجة شفافيته، وألا يتسبب التظليل في حجب رؤية السائق أو التقليل منها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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