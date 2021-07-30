أخبار عاجلة

«زي النهارده».. وفاة الرئيس الأوغندي عيدي أمين 16 أغسطس 2003 -
«زي النهارده».. وفاة ألفيس بريسلي «ملك الروك آند رول» 16 أغسطس 1977 -
«زي النهارده».. وفاة الفنانة علوية جميل 16 أغسطس 1994 -
«زي النهارده».. محاولة انقلاب الجنرال أوفقير على ملك المغرب 16 أغسطس 1972 -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة بث مباشر في الدوري المصري الممتاز 2021 -
سيرين عبد النور: قصة حب بين «نور» و«جبل» فى أحداث «الهيبة» -
تستقبله ساقية الصاوى اليوم.. «النفيخة» يشعلون المسرح بحفل يجمع الألحان التراثية والمعاصرة -
«تحديث الصناعة»: منح 234 منشأة صناعية علامة «بكل فخر صنع فى مصر» -
تحديد مناطق المركز التكنولوجى المتنقل لتقديم خدمات الشهر العقارى والتوثيق بالعلمين والساحل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

موعد مباراة منتخب الاولمبي أمام البرازيل .. الفراعنة بالقميص الأحمر ضد السيليساو

Print
موعد مباراة منتخب مصر الاولمبي أمام البرازيل .. الفراعنة بالقميص الأحمر ضد السيليساو موعد مباراة منتخب الاولمبي أمام البرازيل .. الفراعنة بالقميص الأحمر ضد السيليساو

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ويواجه منتخب الأولمبي منتخب البرازيل في الثانية عشرة من ظهر السبت، في منافسات دور الثمانية بأولمبياد طوكيو 2020.


ويرتدي منتخب مصر الاولمبي زيه التقليدي القميص الأحمر والشورت الأبيض على أن يرتدي حارس المرمى اللون الأزرق، فيما يرتدي منتخب البرازيل الأولمبي زيه التقليدي القميص الأصفر والشورت الأزرق، على أن يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر.

وتأهل منتخب مصر الاولمبي لكرة القدم إلى ربع نهائي دورة طوكيو الأولمبية 2020 اثر احتلاله المركز الثاني في مجموعته بعد الفوز على نظيره الاسترالي بهدفين نظيفين في ختام منافسات الدور الأول.

وضرب المصري موعدًا مع نظيره البرازيلي في دور الثمانية لدورة طوكيو الأولمبية.

ويلعب منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره البرازيلي يوم السبت المقبل في تمام الثانية عشرة ظهراً بتوقيت مصر.

وكان المنتخب البرازيلي قد تصدر مجموعته الرابعة برصيد 7 نقاط.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة بث مباشر في الدوري المصري الممتاز 2021

مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة بث مباشر في الدوري المصري الممتاز 2021

«تحديث الصناعة»: منح 234 منشأة صناعية علامة «بكل فخر صنع فى مصر»

«تحديث الصناعة»: منح 234 منشأة صناعية علامة «بكل فخر صنع فى مصر»

مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي وسموحة اليوم بث مباشر في الدوري 2021

مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي وسموحة اليوم بث مباشر في الدوري 2021

الزمالك يتفوق على الأهلي دفاعيا قبل انتهاء الدوري المصري الممتاز 2021

الزمالك يتفوق على الأهلي دفاعيا قبل انتهاء الدوري المصري الممتاز 2021