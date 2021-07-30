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ويواجه منتخب مصر الأولمبي منتخب البرازيل في الثانية عشرة من ظهر السبت، في منافسات دور الثمانية بأولمبياد طوكيو 2020.



ويرتدي منتخب مصر الاولمبي زيه التقليدي القميص الأحمر والشورت الأبيض على أن يرتدي حارس المرمى اللون الأزرق، فيما يرتدي منتخب البرازيل الأولمبي زيه التقليدي القميص الأصفر والشورت الأزرق، على أن يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر.

وتأهل منتخب مصر الاولمبي لكرة القدم إلى ربع نهائي دورة طوكيو الأولمبية 2020 اثر احتلاله المركز الثاني في مجموعته بعد الفوز على نظيره الاسترالي بهدفين نظيفين في ختام منافسات الدور الأول.

وضرب المنتخب المصري موعدًا مع نظيره البرازيلي في دور الثمانية لدورة طوكيو الأولمبية.

ويلعب منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره البرازيلي يوم السبت المقبل في تمام الثانية عشرة ظهراً بتوقيت مصر.

وكان المنتخب البرازيلي قد تصدر مجموعته الرابعة برصيد 7 نقاط.