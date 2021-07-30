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وزارة التخطيط تناقش الأوراق الخاصة بنتائج التعداد الاقتصادي

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وزارة التخطيط تناقش الأوراق الخاصة بنتائج التعداد الاقتصادي وزارة التخطيط تناقش الأوراق الخاصة بنتائج التعداد الاقتصادي

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شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وقائع ورشة العمل الأولى بشأن الأوراق الخاصة بنتائج التعداد الاقتصادي والتي تأتي ضمن سلسلة من ورش العمل لعرض نتائج التعداد الاقتصادي الخامس 2017/2018.
وخلال الورشة تم استعراض ورقتي عمل الأولى بعنوان محددات عدم الرسمية في المنشآت متناهية الصغيرة والصغيرة في : تحليل بيانات التعداد الاقتصادي الخامس 2017/2018، وقدمتها الدكتورة عالية المهدي، وهدفت ورقة العمل إلى دراسة المحددات والعوامل الرئيسية وراء انتشار الطابع غير الرسمي بين المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، واقتراح بعض السياسات للحد من حالة عدم الرسمية، كما استعرضت الورقة أهم الخصائص للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر. كما تم تقديم ورقة عمل حول الطاقات العاطلة استنادًا على بيانات التعداد الاقتصادي، قدمها الدكتور أنور النقيب.
حضر ورشة العمل الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والدكتورة ريهام رزق، رئيس وحدة النمذجة بالوزارة، كما شارك من مؤسسة بصيرة الدكتور ماجد عثمان، رئيس المركز، والدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقًا، والدكتورة حنان جرجس، والدكتور أنور النقيب، ومن مشروع مصر الدكتورة علا الخواجة، والدكتورة رشا عبد الحكيم، والدكتورة ريم عبد الحليم.

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