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ذهبية 800 متر ألعاب القوى للسيدات تشعل المنافسة بين 6 بطلات

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ذهبية 800 متر ألعاب القوى للسيدات تشعل المنافسة بين 6 بطلات ذهبية 800 متر ألعاب القوى للسيدات تشعل المنافسة بين 6 بطلات

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سيكون الصراع على ذهبية سباق 800 متر للسيدات في منافسات ألعاب القوى بأولمبياد طوكيو مفتوحا على مصراعيه، بعد تأهل المرشحات في تصفيات اليوم الجمعة، وغياب العداءات الثلاث اللاتي أحرزن ميداليات السباق في ريو.

وتغيب العداءات الثلاث ومن بينهن الجنوب أفريقية كاستر سيمنيا، بعد قرار منعهن من المشاركة، بسبب ارتفاع مستوى هرمون الذكورة لديهن.

وفي غيابهن كان الفارق بين أول 6 عداءات أقل من ثانية واحدة، إذ تسعى الولايات المتحدة لحصد الذهبية الثانية لها في السباق منذ مادلين مانينج في 1968 وتحقيق أول ميدالية منذ 1988.

وتأهلت كل من أثينج مو، البالغ عمرها 19 عاما والتي حققت أفضل زمن هذا العام والبالغ دقيقة واحدة و56.07 ثانية، وآجي ويلسون ورايفن روجرز صاحبة فضية بطولة العالم إلى الدور قبل النهائي.

كما تملك بريطانيا فرصة قوية بعد تأهل جيما ريكي، وهي واحدة من عدائتين نجحتا في كسر حاجز الدقيقتين في التصفيات اليوم الجمعة، وأليكس بل وكيلي هودجكينسون.

وحققت الجاميكية ناتويا جول أسرع زمن في التصفيات وهو دقيقة واحدة و59.83 ثانية.

وكسرت الكوبية روز ماري ألمانزا (29 عاما) زمنها الشخصي بأكثر من ثانية واحدة كما تأهلت الأوغندية حليمة ناكاي بطلة العالم.

ويقام الدور قبل النهائي يوم السبت فيما يقام النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

المصرى اليوم

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