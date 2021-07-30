كوافيره أمام الأسرة :«بيطاردنى ومنعني من الجواز»

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أقامت كوافيره دعوى أمام محكمة الاسرة ضد طليقها تطلب فيها نفقة لطفلها .

وقالت في دعواها انها تزوجت منذ ٧ سنوات من موظف يعمل في إحدى شركات القطاع الخاص بعد علاقة حب دامت بينهما لمدة عامين ،وخلال فترة الارتباط كانت تعمل في إحدى الكوافيرات ،وساعدته في تجهيزات المنزل .

وذكرت المدعية بانها عقب الزواج تركت عملها ،وفتحت كوافير خاص بها، وأصبحت المسؤولة عن الانفاق على المنزل نظر لتقاضى زوجها راتب ضعيف من جهة عمله .

وتابعت بان زوجها تمادى في الاعتماد عليها وبعد ان كان يساهم بجزء من راتبه في المنزل أصبح يتنصل من المسؤوليه .

أضافت المدعية بانها أنجبت طفلا بعد عامين من الزواج ورفضت الإنجاب مرة ثانية بسبب اختلاف شخصيته وتحول إلى شخص اخر انتهازى يحاول اخذ كل ايرادات الكوافير لانفاقه على نفسه ،ولم يبالى بان له طفل يحتاج إلى مصروف وعلاج ،وعندما عاتبته على أفعاله اعتدى عليها بالضرب وطردها من مسكنه الزوجيه وظل يعايرها بمهنتها .

وتابعت بان أقاربها تدخلوا لحل المشكلة بينهما ،ووعدها بانه لن يقترب من أموالها مرة ثانية ،إلا انه لم يفى بوعده ،وظل يعتدي عليها بالضرب أكثر حتى تسبب في أحداث اصاباتها ،طلبت منه الطلاق إلا انه رفض وظل يساومها بالتنازل عن كل حقوقها مقابل طلاقها ،فاقامت دعوى أمام محكمة الاسرة طلبت فيها الطلاق للضرر وقدمت للمحكمة المحاضر المحرره ضده التي تفيد اعتدائه عليها بالضرب وقضت المحكمة بتطليقها.

وتبين انه بعد الطلاق ظل يطارده ،وعندما يعلم بتقدم أي شخص لخطبتها يدعى بانه سوف يردها لعصمته.