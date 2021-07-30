تأهل المغربي البقالي لنهائي 3000 م في أولمبياد طوكيو

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تأهل العدّاء المغربي سفيان البقالي لنهائي سباق 3000 متر موانع في منافسة ألعاب القوى، ضمن أولمبياد طوكيو اليوم الجمعة.

واحتل بطل المغرب المركز الأول في السلسلة الثانية بتوقيت 8 دقائق و19 ثانية، ويعول المغرب على البقالي في الأولمبياد، من أجل حجز إحدى الميداليات، علما أنه احتل المركز الرابع في أولمبياد ريو 2016.

وتأهل أيضا محمد تندوفت صاحب المركز الخامس في السلسلة الثانية، بتوقيت 8 دقائق و15 ثانية و91 جزء من المئة، بالمقابل أقصي بن زهرة بعد إنهائه الترتيب في المركز العاشر في السلسلة الثانية.

وسيجرى نهائي سباق 3000 متر موانع يوم الإثنين المقبل، بمشاركة المتسابقين المغربيين البقالي وتندوفت، وتأهلت البطلة المغربية رباب العرافي لنصف نهائي سباق 800 متر ، واحتلت المركز الثالث في مجموعتها بتوفيت دقيقتين و96 جزء من المئة، وسيجرى نصف النهائي غدا السبت.