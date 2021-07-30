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رئيس بعثة اليد فى طوكيو : كله أبطال .. وهنداوي كلمة السر فى الفوز علي السويد

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رئيس بعثة اليد فى طوكيو : المنتخب كله أبطال .. وهنداوي كلمة السر فى الفوز علي السويد رئيس بعثة اليد فى طوكيو : كله أبطال .. وهنداوي كلمة السر فى الفوز علي السويد

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أكد الكابتن ايمن صلاح رئيس بعثة منتخب اليد في طوكيو ان نجوم منتخبنا في مواجهة السويد وصيف بطل العالم كانوا ابطال بمعني الكلمة .

واشار ايمن صلاح الي التفوق الواضح والتالق لكريم هنداوي حارس مرمي منتخبنا واكد انه اغلق المرمي وجعل المنافس يعاني وتحول الي نجم المباراة في مواجهة عمالق السويد ، وانه كان من اهم اسباب اتساع الفارق مع وصيف بطل العالم .

واكد ان مكاسب المباراة بالجمله اهمها اكتساب ثقة الفوز علي الكبار مشيرا الي اهمية المنافس كونه من نجوم الصف الاول في العالم وان هذه اهم خطوة في طريق الحصول علي ميدالية .. واختتم رئيس بعثة الفراعنة في طوكيو بتمني دوام التوفق واستمرار التالق خلال الفترة المقبلة .

وتجدر الاشارة الي ان منتخبنا نجح في الفوز علي السويد اليوم بنتيجة ٢٧/٢٢ في المباراة التي اقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري المجموعات للمجموعة الثانية في اولمبياد طوكيو التي تقام خلال الفترة من ٢٣ من الشهر الجاري وحتي ٨ اغسطس المقبل

المصرى اليوم

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