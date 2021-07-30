أول تعليق من هاجر أحمد بعد حفل زفافها (صور)

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

في أول ظهور لها بعد زفافها، قالت الفنانة هاجر أحمد، في منشورٍ لها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، أنَّها اكتفت بزوجها رزقاً لها، متابعةً أنّ فرحتها اكتملت بالحب والدعوات الصادقة من الجميع، متمنيةً أن يُديمهم الله أهلاً وعائلةً كبيرة.

واحتفلت هاجر، مساء الثلاثاء الماضي، بحفل زفافها على رجل الأعمال أحمد الحداد، وسط حضور عدد كبير من المقربين ونجوم الوسط الفني.

ونشرت الفنانة عدة صور من حفل الزفاف تجمعها بزوجها، وعلقت عليها قائلة :«وفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ..‬ وقد اكتفيت بـ(زوجي) يا الله رزقاً لي، فلك الحمد.. شكراً من قلبي لكل من أخذ من وقته الثمين ولو دقيقة وشاركنا فرحتنا من كل الوطن العربي، فرحتنا اكتملت بحبكوا ودعواتكوا الصادقة.. دمتم أهلي وعائلتي الكبيرة».

كانت القران قد تم عقده قبل أسبوعين، فيما أُقيم حفل الزفاف في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور عدد من النجوم، فيما أحيا الحفل تامر حسني وساموزين وأحمد جمال ومحمد نور.