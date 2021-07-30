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أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.2 مليون طن حتى الآن بزيادة قدرها نصف مليون طن عن نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفقاً لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 28 يوليو 2021 حيث بلغت 4 مليون و253 ألف و122 طن من المنتجات الزراعية.

ووفقا للتقرير، ضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، خوخ، بطيخ.

وأضاف وزير الزراعة، في تصريحات صحفية الجمعة، أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و765 ألف 202 طن، بالإضافة إلى تصدير 619 ألف 800 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 441 ألف و115 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 169 ألف و300 طن، في حين احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 129 ألف و300 طن.

وأوضح «القصير» أن صادرات مصر من البطاطا احتلت المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 26 الفا و200 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 19 الفا و800 طن، يليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 19 الفا و342 طنا، بينما حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 17 الفا و1 طن، بينما حصل الخوخ على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 10 الاف و370 طنا.

وأشار وزير الزراعة إلى أن صادرات مصر من الجوافة احتلت المركز الحادي عشر بإجمالي 8 الاف و996 طنا، وحصل البطيخ على المركز الثاني عشر بإجمالي 8 الاف و200 طن، بينما احتل الرمان المركز الثالث عشر في قائمة الصادرات الزراعية بإجمالي 6 الاف و580 طن، وحصل الفلفل على المركز الرابع عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 6 آلاف و242 طن، وحصلت المانجو على المركز الأخير بإجمالي 3002 طن.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، إن العملية التصديرية لم تتوقف خلال أيام اجازة عيد الأضحي حيث استمر الحجر في العمل على مدار الـ 24 ساعة يوميًا من أجل الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية وضمان انتظام العملية التصديرية على اكمل وجه.

وأشار رئيس الحجر الزراعي المصري إلى أن العمل في جميع الموانئ من أجل فحص الواردات الزراعية كان متواصلا على هذه الفترة لضمان الحفاظ على البيئة الزراعية وتأمين ورادت مصر من السلع الاستيراتيجية.