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أقامت سفارة مصر في البوسنة والهرسك حفل استقبال بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الثالث والعشرين من يوليو.

حضر الحفل عدد من السفراء المعتمدين في سراييفو بالإضافة إلى بعض قيادات وزارة الخارجية، ورئيس قوة الاتحاد الأوروبي للبوسنة والهرسك، وعدد من رجال الأعمال وممثلي شركات السياحة ورؤساء المراكز البحثية والمنظمات غير الحكومية ورؤساء تحرير الصحف البوسنية، ومديرة مكتب منظمة الهجرة الدولية في سراييفو، وجمع من أبناء الجالية المصرية.

وألقى السفير ياسر سرور، سفير جمهورية مصر العربية لدى سراييفو، كلمة أثناء الحفل رحب فيها بالحضور مثمناً القيم السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي دعمتها ثورة يوليو، كما تم تناول العلاقات المصرية البوسنية وما تشهده من تطورات إيجابية، مبرزاً أن الاحتفال بذكرى الثورة يأتي متزامنا مع مرور خمسة وعشرين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبوسنة والهرسك.