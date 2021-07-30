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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون، على خوض مباراة ودية غداً السبت، أمام فريق المجد السكندري، خلال معسكر الفريق الحالي بالإسكندرية استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق قد خاض مباراتين وديتين خلال الفترة الماضية الأولى أمام منتخب القسم الثاني، والتي أقيمت يوم الإثنين الماضي وفاز فيها الزمالك بسباعية نظيفة، والثانية أمام فريق أبها السعودي مساء الخميس، وفاز بها الفريق أيضا بهدفين مقابل هدف.



ويسعى الجهاز الفني لاستغلال المباريات الودية في تجهيز جميع اللاعبين استعدادا لاستئناف مباريات الدوري خلال شهر أغسطس المقبل.

يذكر أن الفريق يتصدر جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٦١ نقطة بعد خوض ٢٧ مباراة.