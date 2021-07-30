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مؤمن صفا : منتخب كرة اليد مصدر السعادة للشعب المصري .. والأداء أمام السويد مشرف

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مؤمن صفا : منتخب كرة اليد مصدر السعادة للشعب المصري .. والأداء أمام السويد مشرف مؤمن صفا : منتخب كرة اليد مصدر السعادة للشعب المصري .. والأداء أمام السويد مشرف

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اكد مؤمن صفا عضو مجلس ادارة اتحاد اليد ونجم منتخبنا الوطني السابق ان الفوز علي السويد وصيف بطل العالم في اولمبياد طوكيو هو فوز مشرف للرياضة المصرية بشكل عام ،ولمنتخب اليد صاحب السعادة .

قال فخورين بهذه المجموعة المميزة مع اللاعبين وهذا الجيل الذهبي لكرة اليد المصرية وباذن الله تتواصل الانتصارات وتحقق شيئا لم يتحقق من قبل في طوكيو.. واشار الي ان الاهم من الفوز هو الاداء الراقي الذي قدمه منتخبنا في مواجهة منتخب من اهم منتخبات القوي العظمي في العالم في اللعبة الشعبية في العالم وبفارق ٥ اهداف .

واشاد صفا بالسد العالم كريم هنداوي اشادة خاصة واكد انه كان من اهم الاوراق الرابحة في المباراة ومنع الاهداف عن عمالقة السويد ، ولكن بشكل عام كل اللاعبين كانوا نجوم فوق العادة ونتمني دوام التفوق.

تجدر الاشارة الي ان منتخبنا الاول لكرة اليد حقق فوزا كبيرا علي السويد وصيف بطل العالم بنتيجة ٢٧/٢٢ في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم ضمن رابع مباريات الفراعنة في المجموعة الثانية في منافسات دورة الالعاب الاولمبية طوكيو

المصرى اليوم

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