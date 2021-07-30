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جامعة بنها تتقدم 66 مركزًا عالميًا بتصنيف ويبومتركس الإسباني

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جامعة بنها تتقدم 66 مركزًا عالميًا بتصنيف ويبومتركس الإسباني جامعة بنها تتقدم 66 مركزًا عالميًا بتصنيف ويبومتركس الإسباني

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أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها تقدم جامعة بنها 66 مركزاً على مستوى العالم وفقاً لتصنيف ويبومتركس الاسباني اصدار يوليو ٢٠٢١، حيث جاءت بالمركز 1.449 بين أكثر من 31 ألف جامعة حول العالم شاركت بالتصنيف، وذلك في إطار سياسة الجامعة في العمل على تحقيق مزيدا من التقدم في ملف التصنيفات العالمية.

وعلى صعيد العالم العربي احتلت الجامعة المركز 23 من بين 1.217 جامعة عربية ، وعلى الصعيد الأفريقي حافظت الجامعة على ترتيبها بالمركز 26 من بين 1.892 جامعة أفريقية ومحليا حصلت الجامعة على المركز الثامن ضمن 73 جامعة مصرية حكومية وخاصة واهلية شاركت في التصنيف.

واشار الجيزاوي إلى أن هذا التصنيف يعتمد على ثلاث مؤشرات لقياس أداء الجامعات على مستوى العالم، وهم مؤشر الانفتاح والتميز البحثي والتأثير، مضيفا أن الجامعة قد جاءت بالمركز 1.163 في مؤشر الانفتاح (Openness)، كما جاءت بالمركز 1.236 في مؤشر التميز البحثي (Excellence)، والمركز 4.715 عالمياً في مؤشر التأثير (Impact).

يذكر أن مؤشر الانفتاح (Openness) هو نفسه تصنيف ويبومتركس للاستشهادات المرجعية (Transparent Ranking)، والذي حققت الجامعة فيه زيادة في عدد الاستشهادات العلمية المرجعية من الإنتاج الفكري للجامعة، فقد بلغت عدد الاستشهادات في الإصدار الأخير 107,901 استشهاد مقارنة بالإصدار السابق الذي بلغ 98,235 استشهاد بزيادة قدرها 9,666 استشهاد خلال ستة أشهر فقط.

المصرى اليوم

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