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الرئيس الجيبوتي يشيد بالخطوات المتسارعة على صعيد إرساء شراكة استراتيجية بين وجيبوتي

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الرئيس الجيبوتي يشيد بالخطوات المتسارعة على صعيد إرساء شراكة استراتيجية بين مصر وجيبوتي الرئيس الجيبوتي يشيد بالخطوات المتسارعة على صعيد إرساء شراكة استراتيجية بين وجيبوتي

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استقبل الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله السفير المصري «محمد مصطفي عرفي» بمناسبة قرب انتهاء مهمته بالبلاد، حيث وجه بمنحه وسام الاستقلال تقديراً للجهد المبذول في سبيل تنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين، حيث أشاد الرئيس الجيبوتي خلال اللقاء بالخطوات المتسارعة على صعيد إرساء شراكة إستراتيجية بين وجيبوتي، وهو ما تجلى بالأخص في الزيارة التاريخية للرئيس عبدالفتاح إلى جيبوتي في شهر مايو الماضي والتي تعد الأولى من نوعها لرئيس مصري إلى جيبوتي.

كما التقى السفير المصري برئيس الوزراء «عبدالقادر كامل» والذي قام بتسليمه الوسام، معبراً عن امتنانه وتثمينه لجهد ونشاط السفارة المصرية على صعيد تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين. وقد أعرب من جانبه السفير المصري عن سعادته بهذا التكريم، مؤكداً على مواصلة السفارة المصرية مساعيها المستمرة لتطوير العلاقات المصرية الجيبوتية في شتى المجالات.

المصرى اليوم

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