كاتب أمريكي.. السعودية أكثر تقدماً من الولايات المتحدة

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في إجراءاتها الخاصة بمواجهة فيروس كورونا

وصف كاتب أمريكي شهير، المملكة العربية السعودية بأنها أكثر تقدماً من الولايات المتحدة الأمريكية في إجراءاتها الخاصة بمواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث إن الأشخاص في السعودية سيحتاجون إلى إثبات تلقيهم اللقاح لدخول المدارس والمتاجر والمراكز التجارية والمطاعم والحفلات الموسيقية ووسائل النقل العام.

وقال كاتب الرأي في صحيفة "واشنطن بوست"، ماكس بوت؛ في سلسلة تغريدات "السعوديون أذكياء بشأن اللقاح ونحن لسنا كذلك، نحن بحاجة إلى أن ننضج بما يكفي، لاحظ أن تفويضات اللقاح يتم سنّها ليس فقط من قِبل السعوديين ولكن أيضاً من قِبل عديد من الدول الأوروبية، وهي قوانين نحن أيضاً نحتاج إليها".

وتابع "طلب إثبات التلقيح من أجل التسوّق والطيران، وما الى ذلك، ليس استبداداً، هذه إجراءات ذكية للصحة العامة، أولئك الذين يعارضونها لا يحمون الحرية، إنهم يعرّضون الصحة العامة للخطر".