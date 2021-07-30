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كورونا في 4 دول.. 42 ألف إصابة جديدة بالبرازيل و19223 في المكسيك و13751 بجنوب إفريقيا

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كورونا في 4 دول.. 42 ألف إصابة جديدة بالبرازيل و19223 في المكسيك و13751 بجنوب إفريقيا كورونا في 4 دول.. 42 ألف إصابة جديدة بالبرازيل و19223 في المكسيك و13751 بجنوب إفريقيا
1710 إصابات إضافية بالفيروس بكوريا الجنوبية.. خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

كورونا في 4 دول.. 42 ألف إصابة جديدة بالبرازيل و19223 في المكسيك و13751 بجنوب إفريقيا

سجّلت البرازيل 42283 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى أكثر من 19.8 مليون.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، بأنه تمّ كذلك تسجيل 1318 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 554 ألفاً و497 حالة منذ بدء الجائحة.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، الخميس، تسجيل 19223 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا و381 وفاة.. وبذلك يصل إجمالي الإصابات في المكسيك إلى مليونين و810097 والوفيات إلى 239997.

جنوب إفريقيا

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية جنوب إفريقيا تسجيل 13751 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و523 وفاة.

وأوضحت السلطات الصحية، في بيان لها، أمس، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بجمهورية جنوب إفريقيا بلغ مليونين و422 ألفاً و151 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 71 ألفاً و431 وفاة.

كوريا الجنوبية

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 1710 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 196 ألفاً و806 إصابات.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجّلت 4 حالات وفاة إضافية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2089.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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