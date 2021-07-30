بالأسماء.. مصابو حادث انقلاب أتوبيس «المدرسة النجيلية» على طريق القاهرة المنصورة

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حصلت «المصري اليوم» على أسماء ضحايا حادث انقلاب أتوبيس المدرسة الانجيلية بالقاهرة والذين أصيبوا على طريق المنصورة- القاهرة إثر انقلاب الأتوبيس بهم أثناء توجههم في رحلة اليوم الواحد لمصيف جمصه .

حيث تسبب الحادث في إصابة 18 شخص من عائلتين بينهم 8 أطفال وهم: محمد عبدالبصير محمد 54 عاما وزينب سمير محمد جاد 49 سنة، ملك محمد عبدالبصير، 8 سنوات، مريم محمد عبدالبصير 6 سنوات، مازن محمد عبدالبصير 3 سنوات، ومحمد خيرى حسن 50 سنة، وركال اسامه السيد 4 سنوات وصلاح رجب محمود، 14 سنة، ومروان هانى شديد 11 سنة، ومحمد سمير حسن، 15 سنة، وعايده محمد عبدالمجيب، 52 سنة، ونعمه محمد إبراهيم، 37 سنة، وهاله عبدالمنعم حسين، 40 سنة، وسعاد حسين خليل، 35 سنة، ورفعت محمد عبدالرسول، 40 سنة، واحسان رجب جاد الرب، 22 سنة، والسيد محمد عبدالعزيز، 25 سنة، مكه محمد سمير سنة ونصف، وجميعهم مقيمين بشبرا الخيمه .

وكان اللواء رأفت عبدالباعث مدير امن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر بانقلاب اتوبيس على طريق صهرجت الكبرى التابعه للمركز ووجود مصابين .

وبانتقال ضباط المباحث وسيارات الاسعاف إلى مكان البلاغ تبين ان الاتوبيس تابع للمدرسة الانجيلية بالقاهره برقم «أ ب ر 9758» وكان يقل حوالى 30 شخص وأصيب 18 شخص بينهم اطفال .

وأكد المصابون أنهم استأجروا الأتوبيس للتوجه لمصيف جمصة لقضاء يوم مع بعضهم البعض ولكن للأسف انقلب الأتوبيس نتيجة للتخطى الخاطىء واختلال عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انقلاب الأتوبيس على جانبه .

تم نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر المركزى لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.