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"": ضبط 1412 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

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"التموين": ضبط 1412 قضية متنوعة خلال 24 ساعة "": ضبط 1412 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وتمكنت من ضبط 1412 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط 13 طن دواجن كاملة ومقطعات دواجن معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وغير صالحة للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بدون ترخيص بمحافظة الغربية.

وفى القاهرة تم ضبط 1,77 طن لحوم مستوردة وكبدة بدون مستندات مجهولة المصدرغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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