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رئيس جامعة المنيا يعتمد نتيجة الفرقة الرابعة بكلية الآداب

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رئيس جامعة المنيا يعتمد نتيجة الفرقة الرابعة بكلية الآداب رئيس جامعة المنيا يعتمد نتيجة الفرقة الرابعة بكلية الآداب

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اعتمد الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، نتيجة الليسانس للعام الدراسي 2020/2021، وإعلان النتيجة على الموقع الرسمي للجامعة، والكلية. كما اعتمد «عبدالنبي» جميع نتائج الدراسات العليا ( السنة التمهيدية- والدبلومات ) لجميع الأقسام.

قال الدكتور أشرف ماهر، عميد الكلية، بأنه تم اعتماد جميع نتائج الفرقة الرابعة للعام الجامعي 2020/2021، لخريجي كلية الآداب جامعة المنيا مرحلة ( الليسانس ) وتم الإعلان عنها على موقع إبن الهيثم وموقع وحدة نظم المعلومات كما تم الانتهاء جميع نتائج الدراسات العليا ( السنة التمهيدية- والدبلومات ) لجميع الأقسام.

وأكد «اشرف» الانتهاء وإعلان نتائج امتحانات التعليم المفتوح دور يوليو 2021م بشئون الطلاب تعليم مفتوح بالكلية. ووجه الشكر لجميع العاملين بالكلية.

المصرى اليوم

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