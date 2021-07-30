الأمن ينجح في ضبط الهاربين من معركة المرج والنيابة تحبسهم (التفاصيل صوت وصورة) 

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جهود الامن فى معركة المرج

نجحت أجهزة الامن بالقاهرة بعد ساعات من ارتكاب مجزرة فى المرج فى القاء القبض على 10 متهمين فى معركة التى وقعت خلال الساعات الماضية والتى انتهت بمقتل مواطن واصابة 4 اخرين ،فى المعركة التى دارت امام محطة مترو المرج وتمت إحالتهم للنيابة التى امرت بحبسهم 4 ايام على زمة التحقيقات بتهمة قتل مواطن واصابة 4 اخرين وترويع المواطنين .

التحقيقات فى مقتل واصابة 5 فى الواقعة

كشفت التحقيقات التى اجرتها جهات التحقيق مع شهود العيان ، إن المشاجرة بدأت أمام عصارة السوهاجي، بين صاحب العصارة وبائع جائل، بدأت القصة عندما طلب صاحب العصارة من بائع متجول الا يقف أمام العصارة ملكه حتى يفسح المكان للزبائن .

أضافت التحقيقات ان البائع رفض الانصراف واصر على الوقوف امام العصارة ما استفز مالك العصارة وتعدا عليه بالسب والشتم ،تطور الامر للتطاول بالايدى ثم استعان كلاهما بانصاره ووقعت المشاجرة التى تبادل فيها الطرفين اطلاق الاعيرة النارية واستخدام المولوتوف حتى انتهى الامر بسقوط قتيل و4 مصابين بينهم حالة حرجة .

التواجد الامنى يمنع كارثة ثانية

منعت قوات الامن التى تواجدت فى محيط الحادث وبالقرب من منازل العائلتين تجدد الاشتباكات مرة ثانية حيث خرج عدد من اسرة واقارب القتيل رغبة فى القصاص الا ان رجال المباحث تمكنوا من السيطرة على الموقف واحباط تكرار المعركة

ضبط الهاربين من الطرفين

تم تشكيل فريق بحث من قوات امن القاهرة وضباط قسم المرج وتم نشر الاكمنة الثابتة والمتحركة بهدف ضبط الهاربين من اطراف المعركة ،ونجحت بالفعل القوات

فى ضبط عدد من المتهمين الهاربين وقت وقوع الحادث والذين ظهروا فى الفيدو الذى وثق المشاجرة وامرت النيابة بحبسهم 4 ايام على زمة التحقيقات.

فيديو يوثق «معركة المرج» فجرًا.. مقتل شخص وإصابة 4 في مشاجرة بالأسلحة النارية