القبض على 14 بلطجىًا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات في حملة بالقليوبية

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ضبطت مديرية أمن القليوبية في حملة امنية على قرى مركز شرطة طوخ 10 بلطجية يقومون بالاتجار في المواد المخدرة كما تم ضبط 4 عاطلين بحوزتهم اسلحة نارية إلى وخرطوش وكميات من الذخيرة وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من ضباط مكتب المخدرات يفيد قيام حملة مكبرة لضبط تجار المخدرات وحاملي الأسلحة النارية بدون ترخيص أسفرت عن ضبط 9 قضايا مخدرات ضبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 10 بلطجية لعدد4 منهم معلومات جنائية.

وضبط 4 قطع أسلحة نارية عبارة عن بندقية آلية و2 بندقية خرطوش وفرد خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ، كما تم ضبط 2 قطعة سلاح أبيض وضبط 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا وضبط 1 مراقب هارب.

كما تمكنت الحملة التي شاركت فيها مباحث تنفيذ الاحكام من تنفيذ 7165 حكم قضائي متنوع تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.