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اليوم.. عرض أولى حلقات برنامج الفاميليا لأحمد أمين على قناة مدرستنا

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اليوم.. عرض أولى حلقات برنامج الفاميليا لأحمد أمين على قناة مدرستنا اليوم.. عرض أولى حلقات برنامج الفاميليا لأحمد أمين على قناة مدرستنا

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يبدأ الفنان الكوميدي أحمد أمين عرض أولى حلقات برنامجه "الفاميليا" الذي يذاع لأول مرة على قناة مدرستنا الفضائية.

يتحدث أحمد أمين في برنامج الفاميليا عن الأزمات التي تواجه الأبناء والعائلة، ويلتقى بعدد من الآباء للحديث معهم حول علاقتهم بأطفالهم، ويشمل البرنامج فقرات خارجية لأنشطة بين الآباء والأبناء.

وكشف أحمد أمين في تصريحات سابقة لبرنامج جروب الماميز الذي تقدمه الإعلامية ياسمين نور الدين، عن أفكار برنامج الفاميليا الذي قدمه بعدما أصبح أبا ويشعر بمشاكل الآباء، والعلاقات داخل الأسرة التي تطلبت كثيرا من التوضيح.

وأوضح أنه شعر بالحاجة لوجود برنامج يعيد الترابط بين الأسرة، مشيرا إلى أن الموسم الجديد من البرنامج مختلف تماما عن السابق، وسيظهر تغيير كبير في «الفورمات» ليناسب طريقة طرح قضايا جديدة.

وقال أمين إن جروبات الماميز موسوعة بالنسبة له ويطلب من زوجته الاطلاع عليها دائما للحصول على أي معلومات تخص أبناءه وتعليمهم، ويحصل منه على أفكار لبرنامجه.

المصرى اليوم

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