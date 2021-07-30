مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص بالشرقية

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لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 14 آخرين بينهم أطفال، بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، صباح الجمعة؛ إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، بنطاق مدينة العاشر من رمضان بالشرقية، وجري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، بنطاق مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة ١٤ آخرين بإصابات متنوعة.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين أن المصابين جميعا مقيمين المرج، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، كما تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان تحت تصرف النيابة العامة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.