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يوسف رمضان يودع منافسات نصف نهائي سباق 100 متر فراشة بالأولمبياد

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يوسف رمضان يودع منافسات نصف نهائي سباق 100 متر فراشة بالأولمبياد يوسف رمضان يودع منافسات نصف نهائي سباق 100 متر فراشة بالأولمبياد

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ودع يوسف رمضان، لاعب المصري للسباحة، منافسات نصف نهائي سباق 100 متر فراشة، بأولمبياد طوكيو.

وحل رمضان ثامنًا في التصفية الأولى بزمن قدره 52.27 ثانية، ليودع المنافسات بعد حصوله على المركز 16 في الترتيب العام، حيث يتأهل أفضل 8 سباحين محققين أفضل أزمنة للنهائي.

وكان يوسف رمضان (18 عامًا) قد حطم الرقم القياسي المصري في سباق 100 متر فراشة بأولمبياد طوكيو، وذلك بزمن 51.67 ثانية، واحتلال المركز الثاني في التصفية الخامسة، والمركز 14 في الترتيب العام، وتأهله لنصف النهائي.

وتمتلك ، ميداليتين برونزيتين عن طريق هداية ملاك في وزن تحت 67 كجم، وسيف عيسى في منافسات وزن تحت 80 كجم للتايكوندو.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبًا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبًا و48 لاعبة.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016، والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا ولاعبة.

المصرى اليوم

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