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لليوم الثاني.. الوفد الصحي الروسي يواصل تقييم الإجراءات الاحترازية في الغردقة

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لليوم الثاني.. الوفد الصحي الروسي يواصل تقييم الإجراءات الاحترازية في الغردقة لليوم الثاني.. الوفد الصحي الروسي يواصل تقييم الإجراءات الاحترازية في الغردقة

لليوم الثاني على التوالي، واصل الوفد الصحي الروسي، تفقد عدد من المنشات الصحية والسياحية بمدينة الغردقة، وذلك لمتابعة وتقييم الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة ضد قبل عودة السياحة الروسية.

وتشمل الجولة اليوم الجمعة، عدد من القرى السياحية من التصنيفات المختلفة والمنشآت الصحية ومعامل التحاليل، وسيتم إعداد تقرير بالإمكانات والإجراءات المتخذة استعدادا لعودة السياح الروس إلى المنتجعات السياحية، كما يتتم زيادة أعداد الرحلات الجوية بعد انتهاء عمل اللجنة وتقديم نتائج تقريرها.

وتشمل الزيارة أماكن استقبال وإقامة السائحين والتعرف على قدرات المستشفيات ومعامل التحاليل والمؤسسات الطبية ومراكز تلقي لقاحات كورونا.

كانت اللجنة تفقدت أمس الخميس، الحجر الصحي بالمطار ومستشفي الغردقة العام.

المصرى اليوم

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