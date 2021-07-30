بعد العثور على خنافس .. طرد سفينة شحن من المياه الأمريكية

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أمر الوكلاء الفيدراليون بالقرب من نيو أورلينز، بولاية لويزيانا، سفينة شحن بمغادرة الولايات المتحدة بعد أن وجد التفتيش أن الأخشاب موبوءة بنوع من الخنفساء التي دمرت الأشجار في الولايات المتحدة لمدة 25 عامًا تقريبًا.

وحسب فوكس نيوز، في 17 يوليو، اكتشفت الخنفساء في الخشب على متن سفينة «Pan Jasmine»، التي يبلغ طولها 590 قدمًا والتي كانت راسية في نهر مسيسيبي بالقرب من نيو أورلينز.

ووجد أن الخشب يحتوي على ثقوب ونشارة خشب جديدة. وحدد اختصاصيو الحشرات في وزارة الزراعة الأمريكية خمسة آفات في الخشب.

وقالت السلطات إن اثنتين منها (الخنفساء ونوع من النمل) تعتبران من المخاطر الجسيمة على المحاصيل الأمريكية.

والخنفساء، وهي عضو من الخنافس طويلة القرون، التي تثقب الخشب ويمكن أن تتغذى على مجموعة متنوعة من الأشجار في الولايات المتحدة، مما يؤدي في النهاية إلى اتلافها. وتشكل النملة، وهي عضو في عائلة نملاوات ثنائية الخصر«Myrmicinae»، مستعمرات دائمة يمكنها التنافس مع الأنواع المحلية وإتلاف المحاصيل.

وأمرت السفينة بمغادرة المياه الأمريكية، وتوجهت إلى فريبورت، بجزر البهاما، لخدمات التخلص من الأخشاب.