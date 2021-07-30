وزيرة الثقافة تشهد المشاركة الأولى لأصغر مغنية مصرية في أوبرا فيينا

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تحت لافتة كامل العدد شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، المشاركة الأولى للفنانة الشابة مريم طاحون أصغر مغنية مصرية، في أوبرا فيينا، مع فرقة أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى، والذى أقيم على مسرح الجمهورية، بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.

وأكدت عبدالدايم، اهتمام الدولة بالنابغين من أبناء الوطن المقيمين بالخارج، باعتبارهم سفراء لقوى مصر الناعمة، وقالت إن مشاركة المغنية الشابة مريم طاحون مع نجوم فرقة أوبرا القاهرة يعد تشجيعا لها على الاستمرار في السعى للتميز، واثنت على أدائها وحثتها على بذل المزيد من الجهد لتحقيق النجاح واثبات الذات، وأشادت بالمستوى الراق لعروض الفرقة التي باتت تتمتع بمستوى يضاهى الفرق العالمية المتخصصة.

من جانبها وجهت الدكتورة إيمان مصطفي الشكر لوزيرة الثقافة، على دعمها ومساندتها المستمرة للفنون الجادة في مصر، وقالت إن فن الغناء الأوبرا إلى يعد من أكثر الفنون الرفيعة ثراء حيث يمزج الموسيقى والغناء الفردي والجماعي والرقص والحركة المسرحية الدرامية.

وخلال الحفل خطفت مريم طاحون الأنظار باداء متفرد عبر عن موهبة فنية فذة، كما تالق نجوم فرقة أوبرا القاهرة في تقديم مختارات من أشهر أغاني ديزني والمسرحيات الغنائية العالمية بمشاركة أوركسترا الوتريات بقيادة المايسترو محمد وهيدى، عازف البيانو جريج مارتن، وصاحبها تابلوهات استعراضية راقصة تصميم كريمة بدير، ومن إخراج الدكتور عبدالله سعد منها شبح الأوبرا، الطرق، بإمكاني الرقص طوال الليل، خذنى إلى القمر، تاريخ الحب، النجوم، عالم جديد كليا، لا أستطيع أن أحبها من فيلم الجميلة والوحش، مارى بوبينز تطعم الطيور، دعه يمضي هيركليز يمضى في الأفق، انعكاس مولان، انى أرى الضوء، ريبونزل وغيرها، أداها إيمان مصطفى، رضا الوكيل، منى رفله، وليد كريم، چولي فيظى، مصطفى محمد، جيهان فايد، عماد عادل، جاكلين رفيق، عمرو مدحت، داليا فاروق، الهامي امين، انجي محسن، عزت غانم، أسامة على، نورستا المرغني، إبراهيم ناجي، ليلى ابراهيم، تامر توفيق، سلمى الجبالي، أسامة جمال، نسرين رشدي.