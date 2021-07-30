بالمستندات.. الشركة المنتجة لبرنامج «خمس نجوم» تنذر مصطفى قمر قضائيا

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قامت شركة ميديا لايف للإنتاج الفني بتوجيه إنذار عرض على يد محضر بمبلغ 240000 جنيه لسداد قيمة الشيك موضوع الجنحة التي أقامها الفنان مصطفي قمر ضد الشركة والتي لم يتم إعلان الشركة بها وصدر بها حكما غيابيا .

وأوضحت الشركة في بيانا صحفيا تفاصيل وبنود التعاقدات والالتزامات المادية بينها وبين مصطفي قمر والتي تكشف من خلالها أن الفنان توجه لصرف شيكات نقدية اصدرتها الشركة لصالحه بالمخالفة لإقراره بعدم أحقيته لصرف هذه الشيكات في حال عدم التزامه بتصوير ال عشرة حلقات كاملة من برنامج «خمس نجوم» وهي مبالغ تزيد عن حقه المالي واصدر بيان ادعي فيه كذباً للامور غير صحيحه .

وأضافت أن قمر، قام بالتوجه لصرف شيكات بالمخالفة لاقراره بعدم احقيته في صرفها في حال عدم استكمال تصوير الحلقات حيث قام بتصوير ٩ حلقات فقط من أصل عشرة حلقات بالإضافة إلى حصوله على مبالغ نقدية بالزيادة عن تعاقده .

كما اشارت الشركة بالمستندات أن ما يروج له الفنان مصطفي قمر بأن الحكم الذي حصل عليه هو تعويضا ادبيا لمكانته الفنية غير صحيح وان الأمر هو توجهه لصرف شيكات نقدية ليست من حقه حسب الإقرار الذي وقعه قمر.. بالإضافة إلى عدم وجود أي بنود في تعاقدات الشركة مع الفنان تنص على ضرورة تصدره للحملة الدعائية للبرنامج .

وكشفت الشركة بالمستندات تفاصيل التعاقدات والالتزامات المادية بين الشركة والفنان مصطفي قمر، الذي سبق له التعاقد مع الشركة لتقديم برنامج تليفزيوني من إنتاج الشركة «خمس نجوم» لعدد عشر حلقات وتم النص في العقد على أن يتحصل علي«مليون ومائتان ألف جنيها مصريا نظير أجره عن تصوير الحلقات كاملة، إلا أنه لم يقم سوى بتصوير تسع حلقات فقط.

وأضافت الشركة أن قمر تسلم مبالغ نقدية من الشركة بلغت قيمتها 1.352.258 جنيه (فقط مليون وثلاثمائة اثنان وخمسون ألف ومائتان ثمانية وخمسون جنيهاً) وذلك لان الفنان طالب الشركة بشكل ودي أن يحصل على أجره كاملا قبيل الانتهاء من تصويره العشرة حلقات من برنامج «خمس نجوم» وذلك لاحتياجه للمال بسبب تجهيزات زفاف نجله واكتفت بوعد الفنان للشركة باستكمال المتبقي من حلقات البرنامج وهو مالم يحدث.

ويكون إجمالي ما تحصل عليه وما تقاضاة بالإضافة إلى المبلغ الذي تم عرضه عليه وتسلمه شخصيا هو مبلغ 1.592.258 جنيه (فقط مليون وخمسمائة اثنان وتسعون ألف ومائتان ثمانية وخمسون جنيهاً) وهو مبلغ يزيد عما هو مستحق له نظير تصويره لعدد تسع حلقات فقط لذا فالفنان مطالب برد حوالي«خمسمائة وعشرون الف جنيها مصريا للشركة».. بالإضافة إلى مطالبته بالخسائر المادية التي تكبدتها الشركة لعدم التزامه باستكمال التصوير وتشهير الفنان بسمعه الشركة.

واختتمت الشركة البيان الصحفي بأن رئيس مجلس إدارة شركة ميديا لايف للإنتاج الفني، وشركة ميديا لايف إنترناشونال، كلفت أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد الفنان مصطفي قمر، لما قام به من حصوله على أموال من الشركة تزيد عما هو مستحق له والمخالفة للتعاقدات التي وقع عليها الفنان بخط يده.