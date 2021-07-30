أخبار عاجلة

الخارجية الأمريكية: جميع موظفي السفارة في كابول نقلوا إلى المطار -
مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي وسموحة اليوم بث مباشر في الدوري 2021 -
بحضور محافظ الجيزة.. 30 سيارة ومعدة لشفط المياه من شارع السودان (صور وفيديو) -
لاعب الأهلي السابق: جونيور أجايي يفسخ عقده مع الأحمر ويرحل بعد انتهاء الدوري (فيديو) -
«أم العروسة».. مفيدة شيحة تحتفل بخطوبة ابنتها (صور) -
الزمالك يتفوق على الأهلي دفاعيا قبل انتهاء الدوري المصري الممتاز 2021 -
حفيد عمر الشريف يتصدر تريند جوجل بعد تدوينة «أنا حامل» -
موعد مباراة محمد صلاح القادمة مع ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي 2021 -
دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة -
كورونا في 24 ساعة.. 603 إصابات بالجزائر و103 بالبحرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

محمد صلاح يغيب عن ليفربول 5 مباريات .. وكلوب يبحث عن بديله لضمه في صيف 2021

Print
محمد صلاح يغيب عن ليفربول 5 مباريات .. وكلوب يبحث عن بديله لضمه في صيف 2021 محمد صلاح يغيب عن ليفربول 5 مباريات .. وكلوب يبحث عن بديله لضمه في صيف 2021

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

محمد صلاح قائد الوطني الأول وفريق ليفربول الإنجليزي، يضع ناديه الإنجليزي في ورطة فنية بعدما تأكد غيابه ما يقرب من 5 مباريات خلال شهر يناير المقبل لمشاركته في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 المقامة في الكاميرون.

ساديو ماني، يغيب برفقه النجم المصري الكبير، محمد صلاح، خلال مطلع العام المقبل لمشاركته أيضا مع منتخب بلاده بنفس البطولة الأفريقية، مما أجبر يورجن كلوب على البحث سريعا خلال الميركاتو الصيفي على التعاقد مع مهاجم سوبر خاصة وأن الفريق الإنجليزي سينافس بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الذي فقده الموسم المنصرم لصالح مانشستر سيتي.

وفقا لما نشره العديد من التقارير الإنجليزية، ليفربول يناقش أكثر من سيرة ذاتية لعدد من مهاجمي الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسهم، فيدريكو كييزا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، و جارود بوين، لاعب وست هام، وجيريمي دوكو، لاعب رين الفرنسي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مدرب حراس المنتخب يرد على حلمي طولان: «لا تبحث عن شماعة لمشاكلك»

مدرب حراس المنتخب يرد على حلمي طولان: «لا تبحث عن شماعة لمشاكلك»

حسام البدري يعلن أسماء المحترفين لمعسكر المنتخب المقبل

حسام البدري يعلن أسماء المحترفين لمعسكر المنتخب المقبل

صدمة لمهاجم الأهلى بعد استبعاده من معسكر المنتخب بتصفيات المونديال

صدمة لمهاجم الأهلى بعد استبعاده من معسكر المنتخب بتصفيات المونديال

شركة مصر للطيران تنقل المنتخب الإماراتي لكرة القدم بعد انتهاء معسكره في صربيا

شركة مصر للطيران تنقل المنتخب الإماراتي لكرة القدم بعد انتهاء معسكره في صربيا