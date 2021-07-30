محمد صلاح يغيب عن ليفربول 5 مباريات .. وكلوب يبحث عن بديله لضمه في صيف 2021

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محمد صلاح قائد المنتخب الوطني الأول وفريق ليفربول الإنجليزي، يضع ناديه الإنجليزي في ورطة فنية بعدما تأكد غيابه ما يقرب من 5 مباريات خلال شهر يناير المقبل لمشاركته في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 المقامة في الكاميرون.

ساديو ماني، يغيب برفقه النجم المصري الكبير، محمد صلاح، خلال مطلع العام المقبل لمشاركته أيضا مع منتخب بلاده بنفس البطولة الأفريقية، مما أجبر يورجن كلوب على البحث سريعا خلال الميركاتو الصيفي على التعاقد مع مهاجم سوبر خاصة وأن الفريق الإنجليزي سينافس بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الذي فقده الموسم المنصرم لصالح مانشستر سيتي.

وفقا لما نشره العديد من التقارير الإنجليزية، ليفربول يناقش أكثر من سيرة ذاتية لعدد من مهاجمي الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسهم، فيدريكو كييزا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، و جارود بوين، لاعب وست هام، وجيريمي دوكو، لاعب رين الفرنسي.