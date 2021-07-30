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تعرف علي برنامج تدريب الرمالك اليوم

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تعرف علي برنامج تدريب الرمالك اليوم تعرف علي برنامج تدريب الرمالك اليوم

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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الفرنسي كارتيرون، خوض تدريب اليوم الجمعة، على فترتين خلال معسكر الفريق الحالي بالإسكندرية، وستخوض مجموعة اللاعبين الناشئين فقط تدريبات صباحية، في حين سيخوض جميع اللاعبين التدريب المسائي.

وكان الفريق قد خاض مباراتين وديتين خلال الفترة الماضية الأولى أمام منتخب القسم الثاني، والتي أقيمت يوم الإثنين الماضي، وفاز بها الزمالك بسباعية نظيفة، والثانية أمام فريق أبها السعودي أمس الخميس، وفاز بها الفريق بهدفين مقابل هدف.

ويسعى الجهاز الفني لاستغلال المباريات الودية في تجهيز جميع اللاعبين استعدادا لاستئناف مباريات الدوري خلال شهر أغسطس المقبل.

المصرى اليوم

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