مي حلمي تعلن إصابتها بفيروس كورونا .. «بموت حرفيًا من الكحة والصداع»

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أعلنت الإعلامية مى حلمي، إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال ردها على أحد رسائل جمهورها، عبر خاصية «الأستوري»، بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، حيث سألوها متابعيها عن سبب إختفائها لترد قائلة: «عندي كورونا».

وكشفت مي حلمي بنفس الطريقة عبر موقع «إنستجرام»، معاناتها مع أعراض فيروس كورونا، وعدم قدرتها على الشم، ومعاناتها من الصداع والكحة المستمرة، فيما أكدت أنها مازلت لم تدخل مرحلة الشفاء قائلة:«بموت حرفيا من الكحة والصداع».

وكان آخر ظهور لمي حلمي، مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وترددت شائعات حول ارتباطهما رسميا، ونفت مي، ماتم تداوله بخصوص ارتباطها بشاكوش

قائلة :«خلصتوا أخبار.. الأسبوع الجاي عندي إعلان مع حد من زمايلي بردو هصحى من النوم ألاقيكم خاطبني ليه، وما زلت عند كلامي لما أحب أقول هو مين هقول».

وتابعت: «ده قراري، يرجعلي بعد إذنكم، بس مش كل ما حد يتصور معايا ولا أعمل إعلان ولا أشوف زمايلي ولا ولا يبقى مرتبطين، نهدي بقى الأخبار وإشاعات بقالكم أسبوعين مش مريحين مش فاهمة ليه، هو أنا قاعدة في بيتكم، وعاوزين تخلصوا مني».