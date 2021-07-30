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بيبو: راضِ عن آداء لاعبي أسوان أمام الأهلي

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بيبو: راضِ عن آداء لاعبي أسوان أمام الأهلي بيبو: راضِ عن آداء لاعبي أسوان أمام الأهلي

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أشاد أحمد مصطفى بيبـو المدير الفني لنادي أسوان، بٱداء لاعبيه أمام الأهلي، مساء أمس، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشر، من الدوري المصري الممتاز، والتي جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت، وانتهت بفوز القلعة الحمراء بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال بيبـو في تصريحات لبرنامج البريمو، قدمنا مباراة كبيرة أمام النادي الأهلي، وكنا قاب قوسين أو أدنى من إحراز هدف التعادل عن طريق محمد أسامة، قبل دقائق من هدف بواليا الثالث، لكن بشكل عام راضِ عن آداء اللاعبين في ظل فارق الإمكانيات الكبير بين الفريقين.

واختتم بيبـو: المباريات المقبلة لأسوان صعبة للغاية، ولا بديل عن الفوز للهروب من شبح الهبوط .

المصرى اليوم

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