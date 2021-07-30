رضا عبد العال: الأهلي أقوى من اتحاد الكرة 100 مرة

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تعجب رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، من قرار الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد، وذلك عقب قرار تأجيل مباريات الدوري العام إلى ما بعد نهاية مشوار المنتخب الأوليمبي في طوكيو.

وقال عبدالعال في تصريحات لبرنامج البريمو، إن النادي الأهلي أقوى من الاتحاد المصري لكرة القدم، والجبلاية رضخت لرغبة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالمارد الأحمر، فعلى أي أساس وافق النادي الأهلي على إرسال لاعبيه إلى المنتخب الأوليمبي في طوكيو، وفي نفس الوقت يطالب بتأجيل مسابقة الدوري العام، فكان يجب على مسؤولي القلعة الحمراء رفض إرسال لاعبيه إلى المنتخب الأوليمبي، بدلاً من تعديل موعد المباريات، وضغط الموسم بشكل كبير، مما سيؤثر على موعد انطلاق الموسم المقبل.