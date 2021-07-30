عطل عام يصيب «سناب شات» والشركة تعد بالحل سريعًا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواجه سناب شات مشكلة كبيرة اعتبارًا من مساء الخميس، حيث أبلغ أكثر من 125000 مستخدم عن مشكلات في محاولة تسجيل الدخول إلى التطبيق

وتم المحاولة من على جهاز iPhone 12 من قبلنا ولم نتمكن من الدخول أيضا، ويتعطل التطبيق في كل مرة نحاول فيها فتح التطبيق.

أقر سناب شات بوجود مشكلة في تغريدة على حسابه في تويتر في الساعة مساءً الخميس. وقالت الشركة من حساب دعم Snapchat: نحن على علم بمشكلة تمنع بعض مستخدمي Snapchat من تسجيل الدخول«.»انتظر قليلاً، نحن نبحث في الأمر ونعمل على إصلاحه!«.

يأتي هذا الانقطاع في أعقاب خطأ سيئ من يونيو حيث يتعطل إصدار من تطبيق iOS Snapchat عند الإطلاق. تم إصلاح هذا الخطأ في النهاية في تحديث تم إصداره بعد فترة وجيزة.

خلل عام يصيب سناب شات

خلل عام يصيب سناب شات والشركة تعد بالحل سريعاً، اليوم الجمعة 30 يوليو 2021 01:26 صباحاً

أصيب تطبيق «سناب شات» بخلل عام، حيث شعر بعض المستخدمين للتطبيق بوجود مشاكل فنية، مما تسبب في حالة من الجدل.

سناب شات - صورة أرشيفية

وأكدت شركة «سناب شات«، أنهم على علم بالمشكلة، موضحة أن إصلاح الخلل يتطلب الوقت، فيما وعدت بإصلاح الخلل على وجه السرعة.

وننصح بعدم حذف التطبيق وتحميله من جديد والانتظار حتى يتم إصلاح الخلل