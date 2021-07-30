أنا أشتريت السم وهي قدمته.. اعترافات عشيق الزوجة قاتلة أطفالها في قنا (تفاصيل صادمة)

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كشفت تحريات وزارة الداخلية، تفاصيل جديدة في واقعة اتهام زوجة وعشيقها بمحافظة قنا، بقتل أطفالها الثلاثة، والشروع في قتل زوجها، بعد أن وضعت لهم السم في علب العصير، أن المتهم الثاني الذي يعمل سائق اعترف بوجود علاقة غير شرعية مع أم الأطفال الثلاثة، منذ 6 شهور، وكان تجمعها العلاقة المحرمة كل أسبوع في شقته بمدينة فرشوط.

وذكرت التحريات أن المتهم طلب من عشيقته التخلص من زوجها وأولادها، كشرط لاستمرار العلاقة بينها دون مشاكل «ويخلو لهم الجو»، فقام بشراء مادة سامة ووضعها في 4 عبوات عصير وأعطاها لها لتقديمها لزوجها وأطفالها الثلاثة، والتأكيد أمام جهات التحقيق على أنهم تناولوا عصير منتهي الصلاحية.

وأكدت التحريات على وجود خلافات بين المتهمة وزوجها الذي تمكن الأهالي من نقله إلى المستشفى بعد تناوله العصير السام، وأن المتهمة سبق وأن تركت منزل الزوجية أكثر من مرة، وقالت له أمام الجيران أن أهلها أجبروها على الزواج منه، وفي كل مرة تجبرها أسرتها بقريتها المجاورة لقرية زوجها على العودة له مرة أخرى.

الأطفال الثلاثة ضحايا عشق والدتهم المتهم بقتلهم بقنا

وقالت التحريات بعد وقوع الجريمة أن الزوجة أم الأطفال المجني عليهم، أقوالها باتت متناقضة بهدف تضليل العدالة، ففى البداية قالت إن أولادها وزوجها تناولوا عصيرًا منتهى الصلاحية من محل بقالة، وبعد تفريغ كاميرات في خط سير الزوج وأطفاله لم يثبت أنهم خرجا من المنزل في هذا التوقيت، ثم ادعت أنهم تناولوا بطيخا مسرطنا مع فسيخ، وأنها لم تأكل الفسيخ لأنها لا تحبه.

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وتابعت التحريات أن الزوجة الخائنة ادعت أيضا أن سبب تسمم زوجها ووفاة أطفالها مبيدا حشريا سقط في وجبة الإفطار، وبفحص المنزل لم يتم العثورعلى أي مبيدات، وبفحص هاتفها المحمول تبين أنها على علاقة غير شرعية مع سائق، وبمواجهته أعترف بارتباطه عاطفيا بالمتهمة وتقديمه لها المادة السامة والعصير من أجل التخلص من زوجها والأولاد.

كان ضباط مركز شرطة فرشوط بمحافظة قنا، تلقت بلاغا من المستشفى المركزى باستقباله عامل 32 سنة، فـى حالة غيبوبة ولا يمكن استجوابه، وابناءه الثلاثة آدم 9 سنوات وأميرة 8 سنوات، وأمير 4 سنوات، مصابين بحالة تسمم إثر تناولهم عصير، وبعدها توفى الأبناء أثناء تلقيهم الإسعافات الأولية.

تم تشكيل فريق بحث، وتبين أن الزوجة وراء ارتكاب حادث مقتل أطفالها الثلاثة والشروع في قتل زوجها بسبب علاقة عاطفية تربطها بسائق 26 سنة، تم ضبطهما، تحرير محضر بالواقعة وإحالتهما إلى النيابة العام التي أمرت بحبس المتهمان 4 أيام على ذمة التحقيقات.