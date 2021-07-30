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ارتفاع جديد في الإصابات .. وزارة الصحة تصدر البيان اليومي لفيروس كورونا

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ارتفاع جديد في الإصابات .. وزارة الصحة تصدر البيان اليومي لفيروس كورونا ارتفاع جديد في الإصابات .. وزارة الصحة تصدر البيان اليومي لفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 331 متعافيا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 229167 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 42 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.

وقال مجاهد، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا حتى الخميس، 284170 من ضمنهم 229167 حالة تم شفاؤها، و16514 حالة وفاة.

المصرى اليوم

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